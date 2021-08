എന്നാൽ അവസാന മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യ നേടിയത് 73 റൺസുകൾ. ഇതിൽ ഏറെ നിർണായകമായതാകട്ടെ ടീമിലെ സ്റ്റാർ പേസർ ബു‌മ്രയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവും. മത്സരത്തിൽ 34 പന്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്‌സറുമായി 28 റൺസാണ് ബു‌മ്ര അടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിൽ സാം കറനെതിരെ നേടിയ കൂറ്റൻ സിക്‌സറും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Sam Curran gets the taste of his own medicine