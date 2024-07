തമിഴ് നാട് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഡിണ്ടിഗല്‍ ഡ്രാഗന്‍സും നെല്ലൈ റോയല്‍ കിംഗ്‌സും തമ്മില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ പതിനഞ്ചാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. മോഹന്‍ പ്രശാന്ത് പന്തെറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അശ്വിന്‍ ബാറ്റുമായി പതിയെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് ബൗളിംഗ് ആക്ഷന്‍ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോഹന്‍ പ്രശാന്ത് മങ്കാദിംഗിനായി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല്‍ അശ്വിന്‍ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രീസിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ മോഹന്‍ പ്രശാന്ത് ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നുള്ള റീപ്ലേയില്‍ അശ്വിന്റെ ബാറ്റ് ക്രീസിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

