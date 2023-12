All things to know about IPL 2024 Auction: ഐപിഎല്‍ മിനി താരലേലം നാളെ, അറിയേണ്ടതെല്ലാം മല്ലിക സാഗര്‍ ആണ് ഇത്തവണ ഓക്ഷനര്‍. ആദ്യമായാണ് ഐപിഎല്ലില്‍ ഒരു വനിത ഓക്ഷനര്‍ എത്തുന്നത്