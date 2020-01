രോഹിത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സച്ചിനെ പോലെയെന്ന് ഷൊയേബ് അക്തർ

രോഹിത് നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാണൂമ്പോൾ 2003 ലോകകപ്പിൽ സച്ചിൻ തന്റെ ബോളുകളിൽ നടത്തിയ അപ്പർ കട്ടുകളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നാണ് അക്തർ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെയും പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെയും ബൗളുകളിൽ രോഹിത് നടത്തിയ അപ്പർ കട്ടുകൾ സച്ചിൻ കളിക്കുന്നതിന് സമാനമായിരുന്നുവെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു.

in 2003 or Rohit in 2019 – who did it better? pic.twitter.com/M9k8z5lLQd