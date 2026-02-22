അത്ര ഭയപ്പെടണ്ട കാര്യമുണ്ടോ?, സൂര്യയുടെ ശൈലി തിരിച്ചടിക്കും, പണികിട്ടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:18 IST)
ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ കടക്കുമ്പോള് നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവ് ബാറ്റിംഗില് പുലര്ത്തുന്ന സമീപനത്തിനെതിരെ വിമര്ശനവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്. സൂര്യകുമാര് യാദവും തിലക് വര്മയും ബാറ്റിംഗില് പുലര്ത്തുന്ന അമിതമായുള്ള പ്രതിരോധാത്മക സമീപനം ടീമിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര് 8 മത്സരങ്ങള്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അമേരിക്കക്കെതിരെ ടീം പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോള് സൂര്യകുമാര് കാണിച്ച സംയമനം പ്രശംസനീയമായിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനെതിരെയും സമാനമായ രീതിയിലാണ് സൂര്യകുമാര് യാദവ് കളിച്ചത്. ഇത് ടി20 ഫോര്മാറ്റില് ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര് പറയുന്നത്.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില് താന് ക്രീസില് നിന്നെ പറ്റു എന്ന നായകന്റെ ചിന്ത അപകടകരമാണ്. ഇന്ത്യന് ടീമില് എട്ടാം നമ്പര് വരെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തുണ്ട്. എട്ടാമതായി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങുന്നത് അക്ഷര് പട്ടേലോ, വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദറോ ആണ്. സൂര്യയും തിലകും റണ്സ് കണ്ടെത്താന് സമയം എടുക്കുന്നതോടെ ഹാര്ദ്ദിക്, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ് എന്നിവര്ക്ക് അവരുടെ പൂര്ണ പൊട്ടെന്ഷ്യല് പുറത്തെടുക്കാനാവുന്നില്ല. ഈ അമിത ജാഗ്രത ടീം സ്കോര് 180ല് ഒതുങ്ങാന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. കരുത്തരായ ടീമുകള്ക്കെതിരെ ഈ സമീപനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കും. മഞ്ജരേക്കര് പറഞ്ഞു.