Abhishek Sharma: 'അവര്‍ കുറച്ച് ഓവറായിരുന്നു, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല'; തകര്‍ത്തടിക്കാനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി അഭിഷേക്

39 പന്തില്‍ ആറ് ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും സഹിതം 74 റണ്‍സ് നേടിയ അഭിഷേക് ശര്‍മയാണ് കളിയിലെ താരം

തിങ്കള്‍, 22 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (08:25 IST)
Abhishesk Sharma: പാക്കിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങളുടെ പ്രകോപനമാണ് തകര്‍ത്തടിക്കാന്‍ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ. കളിക്കിടെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങള്‍ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അഭിഷേകിനെ സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്‌കോററായതും അഭിഷേക് തന്നെ.

' ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് അവര്‍ ഞങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അവരുടെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ അവരെ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചത്. ടീമിനു വേണ്ടി എല്ലാം നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനൊപ്പം ഞാന്‍ സ്‌കൂള്‍ കാലം തൊട്ട് കളിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നിച്ചു കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങള്‍ വളരെ ആസ്വദിക്കുന്നു. തുടക്കം മുതല്‍ ആക്രമിച്ചു കളിക്കാന്‍ ടീമില്‍ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു,' അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

39 പന്തില്‍ ആറ് ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും സഹിതം 74 റണ്‍സ് നേടിയ അഭിഷേക് ശര്‍മയാണ് കളിയിലെ താരം. ഷഹീന്‍ഷാ അഫ്രീദി എറിഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ അഭിഷേക് ശര്‍മ സിക്‌സര്‍ പറത്തി. തുടക്കം മുതല്‍ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുകയെന്ന ശൈലിയാണ് അഭിഷേകിന്റേത്.



