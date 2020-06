മനേക ഗാന്ധിയുടെ വിദ്വേഷ പരാമർശക്കൾക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി നടി പാർവതി തിരുവോത്ത്.മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ജില്ലയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയോർത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നുവെന്നും പാർവതി ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

Animals falling prey to cruel explosive snares is a practice that must stop! It’s a punishable offence! Crushed to hear what happened!! But those who are using this now to spin fresh hatemongering based on the district this happened in? SHAME ON YOU! Get a grip!!!