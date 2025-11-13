രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 13 നവംബര് 2025 (09:20 IST)
Kalamkaval
Trailer: മമ്മൂട്ടി, വിനായകന് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ ജിതിന് കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കളങ്കാവല്' ട്രെയ്ലര് ഇന്ന്. വൈകിട്ട് ആറിനു മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെയും മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടിയുടെയും സമൂഹമാധ്യമ പേജുകള് വഴി ട്രെയ്ലര് പുറത്തുവിടും. നവംബര് 27 നാണ് കളങ്കാവല് വേള്ഡ് വൈഡായി തിയറ്ററുകളിലെത്തുക.
ദക്ഷിണേന്ത്യയില് വലിയ കോലിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി സയനൈഡ് മോഹന്റെ കഥയാണ് സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇരുപതോളം സ്ത്രീകളെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം സയനൈഡ് നല്കിയ കൊലപ്പെടുത്തി ആഭരണങ്ങള് കവര്ന്നു കുപ്രസിദ്ധനായ ആളാണ് സയനൈഡ് മോഹന് എന്ന മോഹന് കുമാര്. ഈ കഥാപാത്രത്തെയാണ് കളങ്കാവലില് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് കളങ്കാവല്. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫറര് ഫിലിംസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണം.