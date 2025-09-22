Drishyam 3: ദൃശ്യം 3 ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 22 സെപ്റ്റംബര് 2025 (11:17 IST)
Drishyam 3: മലയാളികള് ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'ദൃശ്യം 3' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് തൊടുപുഴയില് വെച്ചാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിനു തുടക്കമിട്ടത്. പൂജ ചടങ്ങുകളില് സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവര് പങ്കെടുത്തു.
മോഹന്ലാല് ഉടന് സെറ്റില് ജോയിന് ചെയ്യും. നവംബറോടെ ചിത്രീകരണം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന. 2026 ല് ആയിരിക്കും റിലീസ്.
'ദൃശ്യം' സീരിസിലെ അവസാന ഭാഗമായിരിക്കും ഇത്. തിരക്കഥ പൂര്ത്തിയായതായി ജീത്തു ജോസഫ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇമോഷണല് കോണ്ഫ്ളിക്റ്റുകള്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കിയായിരിക്കും ദൃശ്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമെന്നാണ് സൂചന. ദൃശ്യം രണ്ടാം ഭാഗത്തെ ലുക്കിലാകും അവസാന ഭാഗത്ത് മോഹന്ലാലിന്റെ കഥാപാത്രം എത്തുകയെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം മൂന്ന് ഭാഷകളിലായാണ് ദൃശ്യം 3
ഒരുക്കുക. മലയാളത്തിനൊപ്പം ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകളും ഒന്നിച്ച് തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കാന് ആലോചനകള് നടന്നിരുന്നു. എന്നാല് മലയാളം റിലീസിനു ശേഷം മറ്റു ഭാഷകളില് റിലീസ് മതിയെന്നാണ് സംവിധായകന് ജീത്തു ജോസഫിന്റെയും മോഹന്ലാലിന്റെയും തീരുമാനം.