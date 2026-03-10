ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
'35 വർഷമായുള്ള ആ ദുശ്ശീലം ഉപേക്ഷിച്ചു'; പുകവലി നിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് നടൻ അർഷാദ് വാർസി

സാധാരണയായി പുകവലി നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള തലവേദന, അസ്വസ്ഥത എന്നിവയൊന്നും തന്നെ ബാധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു

രേണുക വേണു| Last Updated: ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:19 IST)
35 വർഷമായി തുടരുന്ന പുകവലി വെറും ഏഴ്ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്തി ബോളിവുഡ് അർഷാദ് വാർസി. ക്വിറ്റ് ഷുവര്‍ എന്ന ആപ്പാണ് ഇതിനായി താരത്തെ സഹായിച്ചതെന്നും വെറുമൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുശ്ശീലം തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തെന്നും താരം അവകാശപ്പെടുന്നു.

സാധാരണയായി പുകവലി നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള തലവേദന, അസ്വസ്ഥത എന്നിവയൊന്നും തന്നെ ബാധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പിങ്ക് വില്ലക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

"35 വർഷത്തെ ശീലം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറ്റുക എന്നത് അസാദ്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാനും ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് സിഗരറ്റ് വേണം...' എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വെറുമൊരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണിത്.

ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുപോലും എല്ലാവരും പുകവലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടുപോലും എനിക്ക് വിലിക്കണമെന്ന് ഒട്ടും തന്നോ തോന്നിയില്ല.ഞാൻ ഉപയോ​ഗിച്ചത് ക്വിറ്റ് ഷുവര്‍ എന്ന ആപ്പാണ്. സാധാരണയായി പുകവലി നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള തലവേദന, അസ്വസ്ഥത എന്നിവയൊന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല"- അർഷാദ് വാ‍ർസി പറഞ്ഞു









