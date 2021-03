ആദ്യ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി 18 വർഷങ്ങൾ, നന്ദിയറിയിച്ച് അല്ലു അർജ്ജുൻ

ആദ്യ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി 18 വർഷങ്ങൾ ആയതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് നടൻ അല്ലു അർജ്ജുൻ. 2003ലായിരുന്നു അല്ലുവിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ ഗംഗോത്രി പുറത്തിറങ്ങിയത്. പോയ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും താരം കുറിച്ചു.

It’s has been 18years since my first film released. I wanted to thank each n everyone who has been a part of my 18years journey. My heart is filled with gratitude. I am truly blessed for all the love showered over the years . Thank you for all the blessings. Gratitude. AA