Happy Birthday Madhu: മലയാള സിനിമയുടെ കാരണവര്‍ മധുവിന് ഇന്ന് 92-ാം പിറന്നാള്‍

Kochi|
രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:00 IST)
Actor Madhu Birthday: മലയാള സിനിമയുടെ കാരണവര് മധുവിന് ഇന്ന് 92-ാം ജന്മദിനം. 1933 സെപ്റ്റംബര് 23 നാണ് മധുവിന്റെ ജനനം. മലയാള സിനിമാ മേഖല ഒന്നടങ്കം മധുവിന് ജന്മദിനാശംസകള് നേരുകയാണ്. പ്രായാധിക്യത്തെ തുടര്ന്ന് തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തില് നിന്ന് മാറി വീട്ടില് വിശ്രമത്തിലാണ് മധു ഇപ്പോള്.
ഹിന്ദി അധ്യാപകനായാണ് മധുവിന്റെ കരിയര് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് നാടക രംഗത്തേക്ക് എത്തി. രാമു കാര്യാട്ട് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. ചെമ്മീനിലെ പരീക്കുട്ടി എന്ന കാമുക വേഷത്തിലൂടെയാണ് മധു മലയാളികളുടെ മനസില് ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയത്. നായകന്, വില്ലന്, സഹനടന് എന്നീ റോളുകളിലെല്ലാം മധു തിളങ്ങി.
ഓളവും തീരവും, ഏണിപ്പടികള്, ഭാര്ഗവീ നിലയം, ഇതാ ഒരു മനുഷ്യന്, ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം, ജീവിതം, പ്രായിക്കര പാപ്പാന്, നരന് എന്നിങ്ങനെ നാനൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങളില് മധു അഭിനയിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും മധുവിനെ 'മധു സാര്' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ വിളിയില് ഉണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മധു ആരാണെന്ന് ! സംവിധായകന്, നിര്മാതാവ് എന്നീ റോളുകളിലും മധു തിളങ്ങി. 12 ചിത്രങ്ങള് സംവിധാനം ചെയ്തു. 15 ചിത്രങ്ങള് നിര്മിച്ചു. 2004 ല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ജെ.സി.ഡാനിയേല് പുരസ്കാരം നല്കി ആദരിച്ചു. 2013 ല് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.