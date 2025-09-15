ചൊവ്വ, 16 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈല്‍ നമ്പറുകള്‍ +91 ല്‍ തുടങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ?

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| തിങ്കള്‍, 15 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025



സമീപ വര്‍ഷങ്ങളിലാണ് ടെലികോം സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ വേഗത്തിലും തീവ്രമായും വികസിച്ചത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്, ലാന്‍ഡ്ലൈനുകളാണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ടെലികോം മേഖല വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി. ഇപ്പോള്‍, നമുക്ക് ലോകത്തെവിടെ നിന്നും ആരെയും വിളിക്കാം. ആ വ്യക്തി ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും, അയാളുടെ നമ്പര്‍ ഡയല്‍ ചെയ്താല്‍ മതി. ഫോണ്‍ നമ്പറുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍, നമ്മള്‍ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ നമ്പര്‍ ഡയല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍, +91 യാന്ത്രികമായി 10 അക്ക നമ്പറിന് മുകളില്‍ വരുന്നത് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

91 എന്നത് ഒരു ക്രമരഹിത അക്കം അല്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കോളിംഗ് കോഡാണ്. ഈ കോഡിന് ഒരു ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. +91 എന്ന കോഡ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏജന്‍സിയായ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ യൂണിയനാണ് (ITU) നല്‍കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവര, ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ ഈ ഏജന്‍സിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ITU എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഒമ്പത് പ്രധാന മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഒമ്പത് മേഖലകളില്‍ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിന്റേതായ സവിശേഷ കോഡ് ഉണ്ട്, അതിനാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍, കോഡുകള്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ വിലാസമോ പിന്‍ കോഡോ ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ ഇതില്‍ ഒമ്പതാം മേഖലയിലാണ് വരുന്നത്, അതില്‍ ആകെ 14 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മേഖല ഒമ്പതിന്ന് 14 സവിശേഷ കോഡുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കോഡ് +91 ആണ്.

ഇന്ത്യയുടെ +91 എന്ന കോഡ് സോണ്‍ 9 (അക്കം 9), രാജ്യം (അക്കം 1) എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം പാകിസ്ഥാനില്‍ (+92), അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ (+93), ശ്രീലങ്ക (+94) എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഒരു മൊബൈല്‍ നമ്പറിലെ ഓരോ അക്കത്തിനും +91 (രാജ്യ കോഡ്), അടുത്ത രണ്ട് അക്കങ്ങള്‍ (ആക്‌സസ് കോഡ്), അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പര്‍ (ദാതാവിന്റെ കോഡ്), അവസാന അക്കങ്ങള്‍ (സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍ കോഡ്) എന്നിങ്ങനെയാണ് അര്‍ത്ഥം.


