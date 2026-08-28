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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (12:01 IST)

വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതായി സ്വപ്‌നം കാണാറുണ്ടോ, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

Do you dream of sitting alone in a desolate place
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (10:58 IST)
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പലപ്പോഴും നാം സ്വപ്നങ്ങളില്‍ ചില വിചിത്രമായ, നിഗൂഢമായ, അല്ലെങ്കില്‍ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കാണാറുണ്ട്. ജ്യോതിഷവും സ്വപ്ന ശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ച്, ഓരോ സ്വപ്നത്തിനും അതിന്റേതായ അര്‍ത്ഥമുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഈ അടയാളങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ശുഭകരവും ചിലപ്പോള്‍ അശുഭകരവുമാണ്. 
 
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ അപരിചിതമായ, വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതായി കാണുകയും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താല്‍, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം വരാന്‍ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങള്‍ വെള്ളത്തില്‍ വീഴുന്നത് കണ്ടാല്‍, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചില വൈകാരിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വരാന്‍ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. 
 
വൈകാരികമായി നിങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കാം ഇത്. ഒരു സ്വപ്നത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്ന് വീഴുന്നതായി കണ്ടാല്‍, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉയര്‍ന്ന കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന്, അത് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയില്‍ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പാത നിങ്ങള്‍ക്ക് ദോഷം ചെയ്‌തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ തന്ത്രം പുനര്‍വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. 
 
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തില്‍ ഒരു പൂച്ചയെ കണ്ടാല്‍, അത്തരമൊരു സമയത്ത് നിങ്ങള്‍ മോഷണത്തെക്കുറിച്ചോ ശത്രുവിനെക്കുറിച്ചോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.
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ശ്രീനു എസ്
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