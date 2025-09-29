തിങ്കള്‍, 29 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ഒക്ടോബറില്‍ ആകാശത്ത് അപൂര്‍വ ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍; ഇന്ത്യയില്‍ ദൃശ്യമാകുമോ?

ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍ ഒക്ടോബറില്‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രമെ ദൃശ്യമാകുകയുള്ളൂ.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 29 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:21 IST)
ശരത്കാല വിഷുവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രന്റെ പരമ്പരാഗത നാമമായ ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍
ഒക്ടോബറില്‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രമെ ദൃശ്യമാകുകയുള്ളൂ. സാധാരണയായി ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചാന്ദ്ര ചക്രവും കലണ്ടര്‍ വ്യതിയാനങ്ങളും കാരണം ഈ ഒക്ടോബറില്‍ രാത്രി ആകാശത്ത് ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍ കാണാനാകും. 2020-ലായിരുന്നു അവസാനമായി ഇത് ദൃശ്യമായത് ഇന് അടുത്തത് 2028-ലായിരിക്കും. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍മൂണ്‍ കൂടിയാണ്. ഭൂമിയോട് കൂടുതല്‍ അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്
കാരണം സാധാരണ പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനേക്കാള്‍ 6.6% വലുതും 13% തിളക്കവും ഉള്ളതായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.

ആകാശം നോക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ പ്രതിഭാസം ഒരു വിരുന്നാണ്. കൂടാതെ സാംസ്‌കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ്. വിളകള്‍ വിളവെടുക്കാനുള്ള സമയത്തെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളില്‍ ഈ പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രന്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും സമൃദ്ധി, കൃതജ്ഞത, പ്രകൃതി ലോകവും മനുഷ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

വടക്കന്‍ അര്‍ദ്ധഗോളത്തിലെ നിരീക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ ചാന്ദ്ര പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചകള്‍ ലഭിക്കും. ഒക്ടോബര്‍ 6, 7 തീയതികളില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകള്‍ക്ക് ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. ഹാര്‍വെസ്റ്റ് മൂണ്‍ കാണാന്‍ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല.


