സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:16 IST)
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കല്യാണില് 30 വയസ്സുള്ള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന് ഞായറാഴ്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റതിനെത്തുടര്ന്ന് പേവിഷബാധ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയം മൂലമാണ് ഇയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. കല്യാണ് ഈസ്റ്റിലെ ടിസ്ഗാവ് നാക പ്രദേശത്താണ് അയാസ് വിശ്വനാഥ് അമിന് എന്നയാള് കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വര്ഷമായി ഭാരത് ബാങ്കിന്റെ താനെ ശാഖയില് ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് വാര്ത്താ ഏജന്സി പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
അയാസിനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു തെരുവ് നായ കടിച്ചു. റാബിസ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം കടുത്ത ഉത്കണ്ഠയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചുതുടങ്ങിയതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് ഈ ഭയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായി പരാമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം, കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് അമീന് ഒരു ആന്റി റാബിസ് കുത്തിവയ്പ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള് പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തില് അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങളും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉത്കണ്ഠയും അവര് ശ്രദ്ധിച്ചു. കൂടുതല് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.