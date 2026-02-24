150-ലേറെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ; 'നമ്മുടെ കേരളം' ആപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:22 IST)
ഭരണനിര്വഹണം പൂര്ണ്ണമായും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ച 'നമ്മുടെ കേരളം' മൊബൈല് ആപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് ആപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം നടക്കുക. വിവിധ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെ 150-ലധികം സേവനങ്ങള് ഈ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാകും.
പ്രധാന സവിശേഷതകള്
ഏകജാലക സംവിധാനം: ജനന-മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്, പെന്ഷന് സേവനങ്ങള്, വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികള്, അപേക്ഷകള് സമര്പ്പിക്കല്, ഫീസ് അടയ്ക്കല് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇനി ഈ ഒരൊറ്റ ആപ്പ് വഴി സാധ്യമാകും.
സുതാര്യതയും വേഗതയും: സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള് നേരിട്ട് കയറിയിറങ്ങാതെ തന്നെ സേവനങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാന് ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും.
പരാതി പരിഹാരം: സേവനങ്ങളിലെ കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച പരാതികള് സമര്പ്പിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകള് അറിയാനും ആപ്പില് സൗകര്യമുണ്ട്.
സാങ്കേതിക മികവ്: ഐ.ടി വകുപ്പിന് കീഴില് സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഡിജിറ്റല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സി-ഡിറ്റ് എന്നിവ ചേര്ന്നാണ് ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചത്. ലളിതമായ ഇന്റര്ഫേസും മലയാളം ഭാഷാ പിന്തുണയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഭരണരംഗത്ത് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അഴിമതിരഹിതവും ജനസൗഹൃദവുമായ ഒരു സിവില് സര്വീസ് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കെ-സ്മാര്ട്ട് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റല് വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയായാണ് 'നമ്മുടെ കേരളം' പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശനത്തിന് ശേഷം ഗൂഗിള് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിള് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ആപ്ലിക്കേഷന് ലഭ്യമാകും.