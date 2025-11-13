വ്യാഴം, 13 നവം‌ബര്‍ 2025
'ഞങ്ങള്‍ കൊണ്ട അടിയും സീറ്റിന്റെ എണ്ണവും നോക്ക്'; കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ ഇപ്പോഴും 30 വര്‍ഷം പിന്നില്‍ പാര്‍ട്ടി നില്‍ക്കുന്നു എന്ന പരാതി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്നു

വ്യാഴം, 13 നവം‌ബര്‍ 2025 (16:34 IST)

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പൊട്ടിത്തെറി രൂക്ഷം. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. അര്‍ഹിച്ച പ്രാതിനിധ്യം യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംഘടന അധ്യക്ഷന്‍ ഒ.ജെ.ജനീഷ് തുറന്നടിച്ചു.

' സംസ്ഥാന യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളുടെയും ജില്ലാ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും പട്ടിക പ്രത്യേകമായി കെപിസിസിക്കു കൈമാറുകയും ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള്‍ ജില്ലയില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട പേരുകള്‍ ഡിസിസിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതാണ്. ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണന ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ ഇപ്പോഴും 30 വര്‍ഷം പിന്നില്‍ പാര്‍ട്ടി നില്‍ക്കുന്നു എന്ന പരാതി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊണ്ട തല്ലും അവര്‍ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും അവര്‍ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസും അവര്‍ പോയ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധിയുടെ എണ്ണവും പരിശോധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു ലഭിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടി പരിശോധിച്ചാല്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പുനര്‍വിചിന്തനം പാര്‍ട്ടി നടത്തേണ്ടതായി വരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒരു തര്‍ക്കവുമില്ല,' ജനീഷ് പറഞ്ഞു.


