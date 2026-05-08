ശനി, 9 മെയ് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

സൗജന്യ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ ജെന്‍ഡര്‍ ടിക്കറ്റിംഗ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വെള്ളി, 8 മെയ് 2026 (21:16 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെഎസ്ആര്‍ടിസി) നാളെ മുതല്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ടിക്കറ്റ് മെഷീനുകളില്‍ (ഇടിഎം) പുതിയ 'ജെന്‍ഡര്‍ ടിക്കറ്റിംഗ്' സവിശേഷത നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ പരിഷ്‌കരിച്ച സംവിധാനത്തിന് കീഴില്‍ ടിക്കറ്റ് നല്‍കുമ്പോള്‍ യാത്രക്കാരന്‍ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്ന് കണ്ടക്ടര്‍മാര്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനാണ് ഈ സംരംഭത്തെ വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യുഡിഎഫിന്റെ 'ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി' പ്രചാരണ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കണക്കെടുപ്പ്.

സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കാന്‍ പുതിയ ഇന്റര്‍ഫേസില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിനായി കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഐടി വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അടിയന്തര പരിശീലന സെഷനുകള്‍ നടത്തുന്നു.
റോള്‍ഔട്ടിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കാന്‍ ഡിപ്പോ തലത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഓഫീസര്‍മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. പി.എസ്. പ്രമോജ് ശങ്കര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :