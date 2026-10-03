മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര് ബാധ്യതയല്ല, സാധ്യതയാണ്: മന്ത്രി സി പി ജോണ്
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര് സമൂഹത്തിന് ബാധ്യതയല്ലെന്നും 'സില്വര് ഇക്കോണമി'യുടെ ഭാഗമായി കാണേണ്ട വലിയ സാധ്യതയാണെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി പി ജോണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന ദിനാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേരളത്തില് ഭാവിയില് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുടെ ജനസംഖ്യാ വര്ധനവ് മുന്നില്കണ്ട് മികച്ച പദ്ധതികള് സര്ക്കാര് നടപ്പിലാക്കും. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ശാരീരികശേഷിയും കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തില് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇടപെടലുകളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് താങ്ങും തണലുമായി സര്ക്കാര് ഒപ്പമുണ്ടെന്ന സന്ദേശമാണ് സംസ്ഥാനതല വയോജന ദിനാഘോഷത്തിലൂടെ നല്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളെയും വയോജനങ്ങളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങില് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത കെ മുരളീധരന് മുതിര്ന്നവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള് വിശദീകരിച്ചു. കിടപ്പുരോഗികളുടെ വീടുകളിലെത്തി ക്യാന്സര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ മരുന്നുകള് എത്തിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വയോജനങ്ങളെ അടിയന്തരമായി ആശുപത്രികളിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ഐ സി യു സൗകര്യമുള്ള 300 പുതിയ 108 ആംബുലന്സുകള് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് നിരത്തിലിറക്കും. മക്കള് വിദേശത്തും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാല് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരെ സമൂഹത്തിന്റെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമായി പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.