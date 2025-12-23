രേണുക വേണു|
K Muraleedharan: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സുരക്ഷിത മണ്ഡലം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ.മുരളീധരന്. തൃശൂരിലെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലം വേണമെന്ന് മുരളീധരന് പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഗുരുവായൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം നിര്ദേശം നല്കിയെന്നുമാണ് വിവരം.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മുരളീധരന് പ്രവര്ത്തിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏതെങ്കിലും സീറ്റില് മുരളീധരന് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച നേമത്തോ അതിനു മുന്പ് മത്സരിച്ച വട്ടിയൂര്ക്കാവിലോ വീണ്ടും മത്സരിക്കാന് മുരളീധരന് ഒരുക്കമല്ല. നേമത്തും വട്ടിയൂര്ക്കാവിലും നിലവിലെ സഹാചര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസിനു അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് മുരളീധരന് കരുതുന്നത്. ഇതേ തുടര്ന്നാണ് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് മാറാനുള്ള നീക്കം.
2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് മത്സരിച്ച മുരളീധരന് പരാജയപ്പെട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിക്കു പിന്നാലെ ഇനി തൃശൂരിലേക്ക് ഇല്ലെന്നും തൃശൂരില് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം നടത്തില്ലെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞിരുന്നു.