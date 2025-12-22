മാവേലിക്കരയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ യുവതി മരിച്ചു, മെഡിക്കല്‍ അനാസ്ഥയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബം

ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കര വി.എസ്.എം ആശുപത്രിയില് വൃക്കയിലെ കല്ല് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ യുവതി മരിച്ചു. തൃക്കുന്നപ്പുഴ സ്വദേശി ധന്യ (39) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില് മെഡിക്കല് അനാസ്ഥയാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കള് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. കുടുംബം പോലീസില് പരാതിയും നല്കി. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മെഡിക്കല് അനാസ്ഥയാണെന്ന ആരോപണം ആശുപത്രി അധികൃതര് നിഷേധിച്ചു. താക്കോല്ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള കരാറില് ബന്ധുക്കള് ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രക്തക്കുഴല് പൊട്ടി. തുടര്ന്ന് ധന്യയെ തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി. ശസ്ത്രക്രിയ പൂര്ത്തിയായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞു.