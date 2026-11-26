Kerala Weather: 'അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറുന്നത് കണ്ടില്ലേ'; സംസ്ഥാനത്ത് ആശ്വാസമായി മഴ, ഏഴിടത്ത് യെല്ലോ അലർട്ട്
Kerala Weather
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഴ സജീവമാകുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ കേരളത്തിന്റെ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും ഭേദപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചു. ഇടിമിന്നലോടും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുക.
ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള യെല്ലോ അലർട്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുക. ഇടിമിന്നലിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കടലിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് പൊന്നാനി മരക്കടവ് സ്വദേശി റാഫി മരിച്ചു. പൊന്നാനി കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെയാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത്. Also Read: പുറത്തിറങ്ങാതെ ഷാഫി; എന്തും പറയാൻ തയ്യാറായി ഉണ്ണിത്താൻ, വേണുഗോപാലിനെ സതീശൻ വെട്ടുന്നു