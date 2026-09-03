  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kerala High Court's directive
Written By ശ്രീനു എസ്

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്

Motor Vehicle department
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (11:40 IST)
google-news
പത്തനംതിട്ട: കഴിഞ്ഞ മാസം ആറന്‍മുളയിലെ പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ച, അനധികൃത ലൈറ്റുകളും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് (SUV) മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനം നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയതിനും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനും പിഴ ചുമത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അടൂരിലെ രണ്ട് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതോടെയാണ് ആ വാഹനം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.
 
അറന്മുള എംഎല്‍എ അബിന്‍ വര്‍ക്കി ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണിന് നല്‍കിയ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഈ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ നടപടി. എന്നാല്‍ എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ റോഡ് സുരക്ഷയും വാഹനങ്ങളില്‍ വരുത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കേസുകള്‍ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് അനില്‍ കെ. നരേന്ദ്രന്‍, ജസ്റ്റിസ് മുരളി കൃഷ്ണ എസ്. എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ ഈ സംഭവം എത്തി. വാഹനത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചു. വാഹനത്തില്‍ അനധികൃതമായി ആറ് അധിക ലൈറ്റുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടും എം.വി.ഡി. (MVD) എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം 5,000 രൂപ പിഴ മാത്രമാണ് ചുമത്തിയതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. വാഹനത്തിന്റെ ബോഡി, ചിറകുകള്‍ (wings) അല്ലെങ്കില്‍ സംരക്ഷണ കവറുകള്‍ എന്നിവ നല്‍കുന്ന സുരക്ഷാ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിനില്‍ക്കുന്ന ചക്രങ്ങളോടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതില്‍ എം.വി.ഡി. എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗവും പോലീസും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
 
വാഹന ഉടമയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ട റീജിയണല്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ (RTO) സെപ്റ്റംബര്‍ 1-ന് നല്‍കിയ പുതിയ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പുറത്തേക്ക് തള്ളിനില്‍ക്കുന്ന രീതിയില്‍ ടയറുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചതിന് 20,000 രൂപയും നിയമവിരുദ്ധമായ ആറ് ലൈറ്റുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചതിന് 30,000 രൂപയും പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിലെ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്ത് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വാഹനം മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന് (MVD) മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ഉടമയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോട്ടീസില്‍ പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 7-ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പിണറായിയുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി, പിണറായിയെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്കഴിഞ്ഞ മാസം ആറന്‍മുളയിലെ പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ച, അനധികൃത ലൈറ്റുകളും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് (SUV) മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

പിണറായിയുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി, പിണറായിയെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്

പിണറായിയുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി, പിണറായിയെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്പിണറായിയുടെ നിലപാട് തള്ളി തോമസ് ഐസക് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നത് വിഷയത്തില്‍ തുറന്ന ചര്‍ച്ച വെണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് NFBS സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് NFBS സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്വിവരം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അര്‍ഹത സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് റേഷന്‍ കടകളിലെയും മറ്റ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്‌കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!

കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്‌കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!റോഡില്‍ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പിന്റെ മൃതദേഹം ആദരവോടെ സംസ്‌കരിച്ച നാട്ടുകാര്‍, തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തില്‍ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായി കര്‍ണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായ കുക്കെ സുബ്രഹ്‌മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാനില്‍ 18 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 142 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അധികകാലം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാനില്‍ 18 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 142 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അധികകാലം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നതിനിടയില്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ 19 യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍, വ്യോമ പ്രതിരോധ യൂണിറ്റുകള്‍, യുദ്ധവിമാന സ്‌ക്വാഡ്രണുകള്‍, പാരാട്രൂപ്പര്‍മാര്‍ എന്നിവ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍ ഈ നീക്കം ഏകദേശം 50,000 യുഎസ് സൈനികരെ ഈ മേഖലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.