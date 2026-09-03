കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്
പത്തനംതിട്ട: കഴിഞ്ഞ മാസം ആറന്മുളയിലെ പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഉപയോഗിച്ച, അനധികൃത ലൈറ്റുകളും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് (SUV) മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് (MVD) 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തില് പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനം നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയതിനും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനും പിഴ ചുമത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് അടൂരിലെ രണ്ട് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് (MVD) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതോടെയാണ് ആ വാഹനം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്.
അറന്മുള എംഎല്എ അബിന് വര്ക്കി ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണിന് നല്കിയ പരാതിയെത്തുടര്ന്നായിരുന്നു ഈ സസ്പെന്ഷന് നടപടി. എന്നാല് എംവിഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്ന്ന് ആ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിച്ചു. തുടര്ന്ന് കേരളത്തിലെ റോഡ് സുരക്ഷയും വാഹനങ്ങളില് വരുത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കേസുകള് പരിഗണിച്ചിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് അനില് കെ. നരേന്ദ്രന്, ജസ്റ്റിസ് മുരളി കൃഷ്ണ എസ്. എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ ശ്രദ്ധയില് ഈ സംഭവം എത്തി. വാഹനത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോര്ട്ട് ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചു. വാഹനത്തില് അനധികൃതമായി ആറ് അധിക ലൈറ്റുകള് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടും എം.വി.ഡി. (MVD) എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം 5,000 രൂപ പിഴ മാത്രമാണ് ചുമത്തിയതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. വാഹനത്തിന്റെ ബോഡി, ചിറകുകള് (wings) അല്ലെങ്കില് സംരക്ഷണ കവറുകള് എന്നിവ നല്കുന്ന സുരക്ഷാ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിനില്ക്കുന്ന ചക്രങ്ങളോടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതില് എം.വി.ഡി. എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗവും പോലീസും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
വാഹന ഉടമയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ട റീജിയണല് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ഓഫീസര് (RTO) സെപ്റ്റംബര് 1-ന് നല്കിയ പുതിയ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പുറത്തേക്ക് തള്ളിനില്ക്കുന്ന രീതിയില് ടയറുകള് ഘടിപ്പിച്ചതിന് 20,000 രൂപയും നിയമവിരുദ്ധമായ ആറ് ലൈറ്റുകള് ഘടിപ്പിച്ചതിന് 30,000 രൂപയും പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിലെ ഈ മാറ്റങ്ങള് നീക്കം ചെയ്ത് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില് വാഹനം മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിന് (MVD) മുന്നില് ഹാജരാക്കാന് ഉടമയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോട്ടീസില് പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബര് 7-ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോള് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് കേരള ഹൈക്കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു.