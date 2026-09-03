  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Ritualistic Funeral Conducted for Snake Killed in Road Accident in Kasaragod
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (10:22 IST)

കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്‌കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!

Kasaragod snake ritualistic cremation, Kasaragod snake funeral news, Snake roadkill funeral Kasaragod,Sarpa Dosha Nivarana pilgrimage,Kasaragod snake news
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (10:24 IST)
google-news
കാസര്‍ഗോഡ് കുമ്പള- ബദിയടുക്ക റോഡില്‍ വാഹനം തട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട പാമ്പിന് നാട്ടുകാര്‍ മതാചാരപ്രകാരം സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തി.റോഡില്‍ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പിന്റെ മൃതദേഹം ആദരവോടെ സംസ്‌കരിച്ച നാട്ടുകാര്‍, തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തില്‍ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായി കര്‍ണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായ കുക്കെ സുബ്രഹ്‌മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളെയും മുന്‍നിര്‍ത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് ഈ സംഭവം വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് പാമ്പിനെ ചത്ത പാമ്പിന് സംസ്‌കാരചടങ്ങുകള്‍ നടത്താന്‍ കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ മുഞ്ഞങ്കാവ് വാര്‍ഡ് മെംബര്‍ അജിത് കുമാര്‍ കെ തീരുമാനിച്ചത്. ബിജെപി അംഗമായ മെംബറാണ് പിന്നീട് ബ്രാഹ്‌മണമാരെ വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുകയും മൂന്നരയോടെ മതാചാരപ്രകാരം സംസ്‌കാരചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തത്.
 
സര്‍പ്പദോഷത്തിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് മതാചാരപ്രകാരം ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തിയതെന്നും ആദ്യം ജനങ്ങള്‍ക്ക് പാമ്പിനടുത്ത് വരാന്‍ തന്നെ മടിയായിരുന്നുവെന്നും ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മതാചാരമായതിനാല്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും അജിത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി.ബാക്കിയായ ചടങ്ങുകള്‍ കുക്കെ സുബ്രഹ്‌മണ്യ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നും അജിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചുവരെ രാജ്യത്തെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: ഐഎംഡി പ്രവചനം

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം: രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് പിഴ ചുമത്തി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്കഴിഞ്ഞ മാസം ആറന്‍മുളയിലെ പ്രളയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ച, അനധികൃത ലൈറ്റുകളും മറ്റ് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയ എസ്യുവിക്ക് (SUV) മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

പിണറായിയുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി, പിണറായിയെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്

പിണറായിയുടെ കണ്ണൂർ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി, പിണറായിയെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്പിണറായിയുടെ നിലപാട് തള്ളി തോമസ് ഐസക് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നത് വിഷയത്തില്‍ തുറന്ന ചര്‍ച്ച വെണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് NFBS സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് NFBS സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്: മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്വിവരം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അര്‍ഹത സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് റേഷന്‍ കടകളിലെയും മറ്റ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്‌കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!

കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്‌കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!റോഡില്‍ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പാമ്പിന്റെ മൃതദേഹം ആദരവോടെ സംസ്‌കരിച്ച നാട്ടുകാര്‍, തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തില്‍ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായി കര്‍ണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായ കുക്കെ സുബ്രഹ്‌മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാനില്‍ 18 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 142 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അധികകാലം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്

യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഇറാനില്‍ 18 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 142 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്; ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ അധികകാലം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ്ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നതിനിടയില്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ 19 യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍, വ്യോമ പ്രതിരോധ യൂണിറ്റുകള്‍, യുദ്ധവിമാന സ്‌ക്വാഡ്രണുകള്‍, പാരാട്രൂപ്പര്‍മാര്‍ എന്നിവ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍ ഈ നീക്കം ഏകദേശം 50,000 യുഎസ് സൈനികരെ ഈ മേഖലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.