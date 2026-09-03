കാസർഗോഡ് റോഡിൽ വാഹനം തട്ടി ചത്ത പാമ്പിനെ ആചാരപരമായി സംസ്കരിച്ചു: പ്രായശ്ചിത്തം തേടി കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം!
കാസര്ഗോഡ് കുമ്പള- ബദിയടുക്ക റോഡില് വാഹനം തട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട പാമ്പിന് നാട്ടുകാര് മതാചാരപ്രകാരം സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകള് നടത്തി.റോഡില് ചത്ത നിലയില് കണ്ടെത്തിയ പാമ്പിന്റെ മൃതദേഹം ആദരവോടെ സംസ്കരിച്ച നാട്ടുകാര്, തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവത്തില് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായി കര്ണാടകയിലെ പ്രശസ്തമായ കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീര്ത്ഥാടനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളെയും മുന്നിര്ത്തി സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് ഈ സംഭവം വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് പാമ്പിനെ ചത്ത പാമ്പിന് സംസ്കാരചടങ്ങുകള് നടത്താന് കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ മുഞ്ഞങ്കാവ് വാര്ഡ് മെംബര് അജിത് കുമാര് കെ തീരുമാനിച്ചത്. ബിജെപി അംഗമായ മെംബറാണ് പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണമാരെ വിളിച്ചുചേര്ക്കുകയും മൂന്നരയോടെ മതാചാരപ്രകാരം സംസ്കാരചടങ്ങുകള് നടത്തുകയും ചെയ്തത്.
സര്പ്പദോഷത്തിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് മതാചാരപ്രകാരം ചടങ്ങുകള് നടത്തിയതെന്നും ആദ്യം ജനങ്ങള്ക്ക് പാമ്പിനടുത്ത് വരാന് തന്നെ മടിയായിരുന്നുവെന്നും ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് മതാചാരമായതിനാല് ചിത്രീകരിക്കാന് അനുവദിച്ചില്ലെന്നും അജിത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി.ബാക്കിയായ ചടങ്ങുകള് കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തില് നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നും അജിത് കുമാര് പറഞ്ഞു.