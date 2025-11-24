സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയര് സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര് പുഷ്പദാസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് പോലീസ് അസോസിയേഷന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നിഷാന്ത് ചന്ദ്രനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. പോലീസ് അസോസിയേഷന് തയ്യാറാക്കിയ പട്ടിക മറികടന്ന് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി നടത്താന് സിപിഒ തന്റെ ബന്ധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സിപിഒയ്ക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. മുതിര്ന്ന സിവില് പോലീസ് ഓഫീസറെ നിഷാന്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഓഡിയോ റെക്കോര്ഡിംഗ് പുറത്തുവന്നു.
പുഷ്പദാസ് സന്നിധാനത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി അസോസിയേഷനെ വെല്ലുവിളിച്ചതായി ഓഡിയോയില് നിഷാന്ത് പറഞ്ഞു. സിപിഒ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം നിഷാന്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓഡിയോയില് പറയുന്നുണ്ട്. പുഷ്പദാസിനെ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചുനാളായി രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കിടയില് തര്ക്കം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.