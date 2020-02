ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ആദ്യ 5G സ്മാർട്ട്ഫോൺ എത്തിയ്ക്കാൻ റിയൽമി, റിയൽമി എക്സ്50 പ്രോ ഫെബ്രുവരി 24ന് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിയ്ക്കും

ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയയി ഫോണിന്റ് ഫീച്ചറുകളും റിയൽമി പുറത്തുവിട്ടു. 90 ഹെര്‍ട്സ് സൂപ്പര്‍ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ നൽകിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ പഞ്ച്‌ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറ ഫോണിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ക്വാഡ് റിയർ ക്യാമറകളാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. 65വാട്സ് സൂപ്പര്‍ഡാര്‍ട്ട് ചാര്‍ജ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഫിച്ചർ. 30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ 4000 എംഎഎച്ച്‌ ബാറ്ററി പൂജ്യത്തില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായി ചാര്‍ജ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

India's first 5G is here!



Launching #realmeX50Pro at 2:30PM, 24th Feb. Excited?

RT using #real5G and stand a chance to get invited for the launch. pic.twitter.com/Ai8xsjK8uX