ഇന്ത്യയുടെ ഹ്യൂമണോയിഡ് സുന്ദരി തയ്യാർ; കന്നി ബഹിരാകാശയാത്രക്കൊരുങ്ങി ഇസ്രോ

നേരത്തെ മൃഗങ്ങളെ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് ഐഎസ്ആർഒ തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനേ തുടർന്നാണ് ഹ്യൂമനോയിഡിനെ രൂപകല്പന ചെയ്തത്. ഹ്യൂമനോയിഡിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ റോബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി സാധിക്കും.ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുംസാധിക്കുമെന്ന് വ്യോം‌മിത്ര വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

'Vyommitra', the humanoid for #Gaganyaan unveiled; This prototype of humanoid will go as trial before goes with Astronauts @isro pic.twitter.com/77qpeE7SUw