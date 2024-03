14 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഡല്‍ഹി നായകന്‍ റിഷഭ് പന്ത് രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ മികച്ചൊരു ഇന്നിങ്‌സിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കുമെങ്കിലും വലിയ ഇന്നിങ്‌സുകള്‍ കളിക്കാന്‍ താരത്തിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 26 പന്തില്‍ 28 റണ്‍സ് നേടിയാണ് പന്ത് പുറത്തായത്. ഒരുപക്ഷേ പന്ത് ക്രീസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് ജയം സാധ്യമാകുമായിരുന്നു. രണ്ട് ഫോറും ഒരു സിക്‌സും അടിച്ച പന്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇന്നിങ്‌സ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയത്. അതിനിടയിലാണ് യുസ്വേന്ദ്ര ചഹലിലൂടെ രാജസ്ഥാന്‍ നായകന്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ പന്തിനെ പുറത്താക്കിയത്.



