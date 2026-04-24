അമ്മയെ നഷ്ടമായി, 2 ദിവസത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി മുകേഷ് ചൗധരി, മുംബൈക്കെതിരെ തീപ്പാറുന്ന പ്രകടനം, യഥാർഥ പോരാളി

ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ- മുംബൈ പോരാട്ടം എക്കാലവും ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മത്സരമാണ്. ഐപിഎല്ലിലെ വമ്പന്മാരായ ടീമുകള് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള് ആരാധകര്ക്കിടയിലെ ആവേശവും വാനോളമാണ്. ഇത്തവണ മുംബൈക്കെതിരെ തകര്പ്പന് പ്രകടനമാണ് ചെന്നൈ ബൗളിംഗ് നിരയും ബാറ്റിംഗ് നിരയും പുറത്തെടുത്തത്. ചെന്നൈ ബൗളിംഗ് നിരയില് സ്പിന്നര്മാര്ക്കൊപ്പം പേസര് മുകേഷ് ചൗധരിയും വമ്പന് പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.
അമ്മയുടെ അന്ത്യകര്മ്മങ്ങള് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്ക്കകമാണ് നിര്ണായക മത്സരത്തിനായി മുകേഷ് ചൗധരി ചെന്നൈ ടീമിനൊപ്പം ചേര്ന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മയുടെ മരണവാര്ത്തയറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ മുകേഷ് ചൗധരിക്ക് അന്ത്യകര്മ്മങ്ങള് നടത്തി തിരിച്ചുവന്ന ശേഷം വിശ്രമിക്കാനോ വിയോഗത്തില് ദുഖിക്കാനോ പോലുമുള്ള സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
ടീമിലെ തന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിലും വേദന പുറത്ത് കാണിക്കാതെയാണ് താരം പന്തെറിഞ്ഞത്. പവര് പ്ലേയിലെ ആദ്യ 3 ഓവറുകളില് റണ്ണൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും ഒപ്പം ഓപ്പണര് ക്വിന്റണ് ഡികോക്കിന്റെ നിര്ണായക വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനും മുകേഷിനായി. തന്റെ വിക്കറ്റ് നേട്ടം അമ്മയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുകേഷ് മൈതാനത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയത്.
മത്സരശേഷം സഹതാരങ്ങളും ടീം മാനേജ്മെന്റും മുകേഷിനെ ചേര്ത്തുപിടിച്ചു. മുകേഷ് അസാധാരണമായ കരുത്തുള്ള ആളാണെന്നും ടീമിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സമയത്ത് തന്റെ അമ്മയെ നഷ്ടമായിട്ടും മുകേഷ് തിരിച്ചെത്തി എന്നത് അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നുവെന്ന് മത്സരശേഷം ചെന്നൈ നായകന് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ് പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും താരത്തിന്റെ ഉള്ക്കരുത്തിനെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് പോസ്റ്റുകള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യഥാര്ഥ പോരാളിയാണ് മുകേഷ് എന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത്