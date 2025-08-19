സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്ഷത്തില് വെടിനിര്ത്തലിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ യാചിച്ചെന്ന് പാക് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര്. ബെല്ജിയത്തില് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അസിം മുനീര് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യ നിര്ബന്ധം പിടിച്ച് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ട്രംപിനെ കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ നിര്ബന്ധം കാരണമാണ് പ്രശ്നത്തില് ട്രംപ് ഇടപെട്ടതെന്നും അസി മുനീര് പറഞ്ഞു.
പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നല്കിയെന്നും ഇന്ത്യന് നൂതന വിമാനങ്ങളെ തങ്ങള് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി എന്നും ആഗോളതലത്തില് പാകിസ്ഥാന് കൂടുതല് ബഹുമാനം ലഭിച്ചുവെന്നും മുനീര് പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ വളരെ കാലമായി ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരില് തെറ്റായ ഇരവാദം നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെടിനിര്ത്തല് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാര്ഗവും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും മുനീര് അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് സംഘര്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുനീര് കള്ളം പറയുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. അമേരിക്കന് സന്ദര്ശനത്തിനിടെ മുനീര് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ആണവ ഭീഷണി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായി പുതിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകള് മുനീര് പുറത്തിറക്കിയത്.