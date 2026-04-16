വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026
പാക് സൈനിക മേധാവി ഇറാനിലെത്തി, അമേരിക്കയുടെ സന്ദേശം കൈമാറും; ലോകം സമാധാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

WEBDUNIA| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:28 IST)
ടെഹ്റാന്‍: അമേരിക്കയുടെ സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിനും രണ്ടാം ഘട്ട സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിനുമായി പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര്‍ ഇറാനിലെത്തി. പാക് പ്രതിനിധി സംഘത്തില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വിയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പാകിസ്ഥാന്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ നേരത്തെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം രണ്ടാം ഘട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ നാളെ ആരംഭിച്ചേക്കാം.

പക്ഷേ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ല. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇറാന് മുന്നില്‍ അമേരിക്ക വയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ അറിയിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രതിനിധി സംഘം ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെടിനിര്‍ത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ അടിയന്തര ചര്‍ച്ച ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കാറായതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്‍ഷത്തില്‍ യുഎസ് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.


