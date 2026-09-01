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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (10:39 IST)

Nepal Flash Flood: മരണസംഖ്യ ആയിരത്തിലേക്ക്; 4,471 പേരെ കാണാതായി

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:47 IST)
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Nepal Flood: നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം 955 മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 4,471 പേരെ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മരണസംഖ്യയും കാണാതായവരുടെ സംഖ്യയും ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 
 
900 തൊഴിലാളികളെ കാണാനില്ല 
 
നേപ്പാളിലെ വിവിധ ഹൈഡ്രോ പവർ തുരങ്ക നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിലായി 900 തൊഴിലാളികളെയാണ് കാണാതായത്. ഇവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തുരങ്കങ്ങളിലെല്ലാം മണ്ണ് മൂടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. അതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്‌കരമായി തുടരുന്നു. 
 
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല 
 
യുഎൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേപ്പാളിൽ അത്ര മികച്ചതായല്ല നടക്കുന്നത്. 65,000 ത്തിലേറെ പേർക്ക് വെള്ളം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് വിവരം. 
 
ആശങ്ക തുടരുന്നു 
 
നേപ്പാളിലും ചൈനയിലും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൂടുതൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ജിറോങ് (Gyirong) മേഖലയിൽ വീണ്ടും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് സമീപത്തുള്ള തടസ്സം മൂലമുണ്ടായ തടാകത്തിലെ (barrier lake) ജലനിരപ്പ് ഉയർത്താൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ചൈനയിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒപ്പം, സമീപത്തെ ഹിമാനികൾ തകരാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
 
രക്ഷാപ്രവർത്തനം 
 
11,379-ലധികം ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും, കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായ റാസുവ (Rasuwa) ജില്ലയിലെ ഏകദേശം 30 ശതമാനം വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി ഷാ അറിയിച്ചു. തകർന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മൂലം ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ പ്രദേശങ്ങളെ വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 48 മീറ്റർ നീളമുള്ള ആറ് ബെയ്ലി പാലങ്ങളും (Bailey bridges) 70 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലവും സ്ഥാപിച്ചുവരികയാണ്.
 
ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേപ്പാൾ
 
നേപ്പാൾ- ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിലെ മിന്നൽ പ്രളയം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് പങ്കുവെയ്ക്കാത്തതിൽ ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി നേപ്പാൾ. ഹിമപാതത്തിന്റെ ഉറവിടം ചൈനയിലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ യഥാസമയം അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെന്നുമാന് നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണം. ഹിമപാതം സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് പങ്കിടാൻ ചൈന- നേപ്പാൾ ധാരണയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കുറി ചൈന യഥാസമയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെന്നതാണ് നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണം.
 
 ചൈനയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയാണ് നേപ്പാളിൽ ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന ആരോപണമാണ് ആദ്യം നേപ്പാൾ ഉന്നയിച്ചത്. നേപ്പാളിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8.40ന് പ്രളയം നേപ്പാളിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് സംബധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് 9 മണിക്കാണ്. ഇതോടെയാണ് ചൈന സമയബന്ധിതമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി നേപ്പാൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. Read Here: 'അവരെ ആക്രമിക്കണം'; കൊലവിളിയുമായി ട്രംപ്, വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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