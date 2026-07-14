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France vs Spain : പെഡ്രിയും റോഡ്രിയും ഭീഷണി, മാനു കോനെയ്ക്ക് പകരം മധ്യനിരയിൽ ഷുവാമേനിയെത്തിയേക്കും
ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലില് സ്പെയിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഫ്രാന്സ് ടീമില് നിര്ണായക മാറ്റത്തിന് സാധ്യത. ശക്തരായ സ്പെയ്നാണ് മത്സരത്തില് ഫ്രാന്സിന്റെ എതിരാളികള്. ടൂര്ണമെന്റില് ഗോളുകള് അടിച്ചുകൂട്ടി ഫ്രാന്സ് എത്തുമ്പോള് ഇതുവരെ ഒരു ഗോള് മാത്രമാണ് സ്പെയ്ന് ലോകകപ്പില് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. കൂടാതെ ബോള് പൊസിഷനിലും സ്പെയ്ന് മുന്നിട്ട് നില്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല് തന്നെ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് മാനു കോനെയ്ക്ക് പകരം ഔറേലിയന് ഷുവാമേനിയെ ആദ്യ ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണ് പരിശീലകന് ദിദിയര് ഡെഷാംപ്സ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ L'Équipe റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ടൂര്ണമെന്റില് ഷുവാമേനി പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതിനെ തുടര്ന്നാണ് ടീമിലെത്തിയതെങ്കിലും യുവ മിഡ്ഫീല്ഡറായ മാനു കോനെ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അദ്രിയന് റാബിയോയോടൊപ്പം മധ്യനിര നിയന്ത്രിച്ച കൊനേ, പരാഗ്വേയ്ക്കും മൊറോക്കോയ്ക്കുമെതിരായ വിജയങ്ങളില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. പന്ത് കൈവശം വെച്ച് ആക്രമണം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും പ്രതിരോധത്തില് കരുത്ത് പകരാനും താരത്തിനായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്പെയ്നിന്റെ റോഡ്രി, പെഡ്രി എന്നിവര് നയിക്കുന്ന ശക്തമായ മധ്യനിരയെ നേരിടാന് ഷുവാമേനിയുടെ അനുഭവസമ്പത്തും പ്രതിരോധ മികവും കൂടുതല് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് ഡെഷാംപ്സിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
അതേസമയം ആരാധകര്ക്കിടയില് ഈ തീരുമാനത്തില് അതൃപ്തിയുണ്ട്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള കോനെ തന്നെ ആദ്യ ഇലവനില് തുടരണമെന്ന നിലപാടാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനുമുള്ളത്. എന്നാല് ഷുവാമേനിയുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഡെഷാംപ്സിന്റെ നിലപാട്.