തിങ്കള്‍, 15 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍

വലൻസിയയുടെ വല നിറഞ്ഞു,ലാലീഗയിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ താണ്ഡവം

Barcelona vs Valencia LaLiga,Barcelona destroys Valencia,Barcelona big win LaLiga,Barcelona match highlights,ബാഴ്സലോണ വാലൻസിയ മത്സരം,ബാഴ്സലോണ വാലൻസിയ ലാലിഗ,ബാഴ്സലോണ വാലൻസിയ ഹൈലൈറ്റ്സ്,ലാലിഗ ഫുട്ബോൾ മത്സരം
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (16:55 IST)

ലാലിഗയില്‍ വലന്‍സിയയുമായുള്ള മത്സരത്തില്‍ 6 ഗോളുകളുടെ വമ്പന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബാഴ്‌സലോണ. ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ക്യാമ്പ് നൗ അടച്ചതിനായി 6,000 കാണികളെ മാത്രം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയ സ്റ്റേഡിയമായ ജോഹാന്‍ ക്രൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെച്ചായിരുന്നു മത്സരം. ഫെര്‍മിന്‍ ലോപ്പസ്, റാഫീഞ്ഞ, റോബര്‍ട്ട് ലെവന്‍ഡൊവ്‌സ്‌കി എന്നിവര്‍ 2 ഗോളുകള്‍ വീതം നേടി.

യുവതാരമായ ലമീന്‍ യമാല്‍ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബാഴ്‌സലോണ നിരയില്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യപകുതിയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു ഗോള്‍ നേടാന്‍ മാത്രമെ ബാഴ്‌സയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ഉണര്‍ന്ന് കളിച്ച ബാഴ്‌സലോണ 5 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. നാല് മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍ 10 പോയിന്റുമായി ബാഴ്‌സലോണ ലീഗില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.4 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 12 പോയിന്റുകളുമായി റയല്‍ മാഡ്രിഡാണ് ലീഗില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :