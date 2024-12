'ധനുഷിനെ സൂക്ഷിക്കുക' മഡോണയോട് തൃഷ! വൈറൽ ട്വീറ്റിന് പിന്നിലെ സത്യമെന്ത്?

ധനുഷിനെ കുറിച്ച് നടി മഡോണ സെബാസ്റ്റ്യനെ തൃഷ താക്കീത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ട്വീറ്റ്. ധനുഷിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് വൈറൽ ട്വീറ്റിൽ ഉള്ളത്. ധനുഷും മഡോണയും മുമ്പ് 2017ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പാ പാണ്ടി എന്ന സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയം തൃഷയുടേതെന്ന പേരിലുള്ള ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് മഡോണയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പെന്ന രീതിയിൽ ഈ ട്വീറ്റ് പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ ട്വീറ്റ് തൃഷയുടേതല്ല. തൃഷയുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ല ഇത്. വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ധനുഷിനെതിരെയുള്ള കമന്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.



നിലവിൽ ഈ ട്വീറ്റ് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കാൻ കാരണം തൃഷ ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടുത്തം. വിജയ്-തൃഷ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് യാത്ര കൊടുംപിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം, ഇതിനെ വഴിതിരിച്ച് വിടാനാണ് തൃഷയുടെ ആരാധകർ 'ധനുഷിനെ സൂക്ഷിക്കുക' എന്ന് വ്യാജ ട്വീറ്റ് വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ധനുഷ് ആരാധകരുടെ വാദം.

മറിച്ച് ധനുഷിന്റെ ആരാധകരാണ് ഈ വ്യാജ ട്വീറ്റിന് പിന്നിലെന്നാണ് തൃഷയുടെ ആരാധകർ വാദിക്കുന്നത്.







The reason why @dhanushkraja fans spreading RUMOURS about #Trisha pic.twitter.com/SWVoRKWTdR