Virat Kohli: കോലി ഈ സൈസ് എടുക്കാത്തതാണല്ലോ..! ആദ്യ ബൗണ്ടറി നേടുന്നത് 81-ാം പന്തില്‍; ആഘോഷിച്ച് താരം (വീഡിയോ)

81-ാം പന്തിലാണ് കോലി ആദ്യ ബൗണ്ടറി നേടുന്നത്. അതുവരെ 80 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 25 റണ്‍സാണ് കോലിയെടുത്തത്. അതെല്ലാം സിംഗിളുകളും ഡബിളുകളും ഓടിയായിരുന്നു. ആദ്യ ബൗണ്ടറി നേടാന്‍ കോലി ഇത്രയധികം പന്തുകള്‍ കളിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ഇന്നിങ്‌സിലെ ആദ്യ ബൗണ്ടറി നേടിയ ശേഷം മുകളിലേക്ക് കൈകള്‍ ഉയര്‍ത്തി ഡ്രൗസിങ് റൂമിലെ സഹതാരങ്ങളേയും കാണികളേയും നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു കോലി.



Calling it a night! That celebration by @imVkohli after hitting his first boundary on the 81st ball.

.#INDvWIonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/4SjNLZCMhx