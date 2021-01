ഏകദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, ടി20,ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിലും ഓസീസിനെതിരെ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ നടരാജനായി. ഇതോടെ ക്രിക്കറ്റിൽ അപൂർവമായ ഒരു റെക്കോർഡുകൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തമി‌ഴ്‌നാട്ടുകാരൻ. ഒരു പര്യടനത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും രാജ്യത്തിനായി അരങ്ങേറുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന തിരുത്താനാവാത്ത റെക്കോർഡാണ് നടരാജൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇഷാന്ത് ശർമ,ഉമേഷ് യാദവ്,മുഹമ്മദ് ഷമി,ജസ്‌പ്രീത് ബു‌മ്ര എന്നിവരുടെ പരിക്കാണ് നടരാജന് ടെസ്റ്റ് അവസരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

