ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പര തുടങ്ങും മുന്‍പ് തന്നെ സഞ്ജുവിന്റെ റോളിനെ കുറിച്ച് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനു വ്യക്തമായ പ്ലാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുലീപ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൂര്യ തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ട്വന്റി 20 യില്‍ ഓപ്പണറാകാന്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അവസരം നല്‍കുമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് സഞ്ജു വെളിപ്പെടുത്തി.



