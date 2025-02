പ്രധാന താരങ്ങളില്‍ പലരും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ട്വന്റി 20 ലീഗിന്റെ ഭാഗമായതിനാല്‍ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര കളിക്കാന്‍ 12 പേര്‍ മാത്രമായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീം പാക്കിസ്ഥാനില്‍ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് പകരക്കാരനായി ഇറക്കാന്‍ മറ്റു ഫീല്‍ഡര്‍മാര്‍ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 37-ാം ഓവറിലാണ് വാന്‍ഡിലെ ഗ്വാവു സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഫീല്‍ഡറായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്.



South African

Fielding Coach Wandile Gwavu on the Field !!



Seems like Proteas is not taking this tri series seriously which is held in Pakistan as many african players has been rested after SA20 #PAKvSApic.twitter.com/zGvq55TCtN