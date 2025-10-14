അതേസമയം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ശ്രേയസും രോഹിത്തും. ഏകദിന നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയ ശേഷം രോഹിത് ആദ്യമായി കളിക്കുന്ന പരമ്പരയാണിത്. ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് ഏകദിന ഉപനായകന്.
The award that Shreyas Iyer received, he placed it down on the floor, but as soon as Rohit Sharma noticed it, he immediately picked it up and placed it back on the table.— ????????????????????????????⁴⁵ (@rushiii_12) October 12, 2025
Rohit knows the true value of every award and trophy.
