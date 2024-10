അശ്വിന്‍ എറിഞ്ഞ പന്ത് വില്‍ യങ്ങിന്റെ ലെഗ് സൈഡിലൂടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ റിഷഭ് പന്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഷോര്‍ട്ട് ലെഗില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍ വിക്കറ്റിനായി അപ്പീല്‍ ചെയ്തു. ബാറ്ററുടെ ടച്ച് ഉണ്ടോയെന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ റിഷഭ് പന്തിനു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍ വളരെ ഉറപ്പോടെ വിക്കറ്റിനായി അപ്പീല്‍ ചെയ്‌തെങ്കിലും അംപയര്‍ ഔട്ട് അനുവദിച്ചില്ല.



Sarfaraz Khan making his presence felt even while fielding



Without him, that DRS wasnt happening and India wasnt getting that wicket #INDvsNZpic.twitter.com/OqT87Ch49L