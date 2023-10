രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ആദ്യത്തെ കളി; ദേശീയ ഗാനത്തിനിടെ കരച്ചിലടക്കാനാവാതെ സായ് കിഷോര്‍ (വീഡിയോ)

തമിഴ്‌നാട് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയ സായ് കിഷോറിന് 26 വയസാണ് ഇപ്പോള്‍. ഐപിഎല്ലില്‍ അടിസ്ഥാന വിലയായ 20 ലക്ഷത്തിന് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സാണ് സായ് കിഷോറിനെ ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2022 ലെ മെഗാ താരലേലത്തില്‍ മൂന്ന് കോടിക്കാണ് സായ് കിഷോര്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സില്‍ എത്തിയത്.



The emotional Sai Kishore during India's national anthem.



He bowled really well on his debut - 1/26 in the Quarter Finals of Asian Games. pic.twitter.com/sWD9Afx9TD