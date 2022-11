ടെസ്റ്റിലെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ട്വന്റി 20 യിലെ കണക്കുകള്‍ അത്ര മികച്ചതല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഭോഗ്ലെ പന്തിനോട് ചോദിച്ചത്. എന്നാല്‍ പന്തിന് ഈ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് താരത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.



എന്റെ ടി 20 റെക്കോര്‍ഡുകളും മികച്ചതാണല്ലോ എന്ന മറുചോദ്യമാണ് പന്ത് ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അത് മോശമാണെന്ന അഭിപ്രായം തനിക്കില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ടെസ്റ്റിലെ പ്രകടനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഭോഗ്ലെ ആവര്‍ത്തിച്ചു.



Rishabh Pant interview with Harsha Bhogle before 3rd ODI against NZ talking about rain, batting position, stats and scrutiny over T20i performance & WK drills. #NZvINDonPrime pic.twitter.com/pAOx84a5ZU