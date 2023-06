Ravichandran Ashwin: ടിവി അംപയറുടെ റിവ്യു വീണ്ടും റിവ്യു ചെയ്ത് അശ്വിന്‍ ! അസാധാരണ കാഴ്ചയെന്ന് ആരാധകര്‍ (വീഡിയോ)

ട്രിച്ചി ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 13-ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. രാജ്കുമാര്‍ ആയിരുന്നു ട്രിച്ചിക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അശ്വിന്‍ എറിഞ്ഞ പന്ത് രാജ്കുമാറിന്റെ ബാറ്റിനു തൊട്ടരികിലൂടെ കടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. വിക്കറ്റിനായി അശ്വിന്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ അപ്പീല്‍ ചെയ്തു. അംപയര്‍ വിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ ബാറ്റര്‍ രാജ്കുമാര്‍ ഡിആര്‍എസ് എടുത്തു. ഡിആര്‍എസില്‍ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ടിവി അംപയര്‍ ഔട്ടല്ലെന്ന് വിധിക്കുകയായിരുന്നു.



2 reviews in one ball, one by batter and one by bowler (Ashwin).



Rarest of incident in world cricket. pic.twitter.com/jB1zZ9qcmw