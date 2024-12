മൂന്ന് സിക്‌സും മൂന്ന് ഫോറും അടങ്ങിയതായിരുന്നു നിതീഷിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്. അതില്‍ തന്നെ അപകടകാരിയായ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ പന്ത് ഡീപ് എക്‌സ്ട്രാ കവറിനു മുകളിലൂടെ സിക്‌സര്‍ പായിച്ചത് മനോഹര കാഴ്ചയായിരുന്നു. 'ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ' അടക്കം തങ്ങളുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിതീഷ് റെഡ്ഡിയുടെ സിക്‌സുകള്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കോട്ട് ബോളണ്ടിന്റെ ഒരോവറില്‍ രണ്ട് സിക്‌സും ഒരു ഫോറും നിതീഷ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്തു.



Now THIS is entertaining stuff from Nitish Kumar Reddy!#AUSvIND pic.twitter.com/JgsupvPUkN