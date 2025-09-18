വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

India Women vs Australia Women: ഓസ്‌ട്രേലിയ വുമണ്‍സിനെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ഇന്ത്യയുടെ പെണ്‍പുലികള്‍; സ്മൃതി മന്ദാന കളിയിലെ താരം

ഓപ്പണര്‍ സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ സെഞ്ചുറി കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യ വുമണ്‍സിനു മികച്ച സ്‌കോറിലേക്ക് എത്താന്‍ സാധിച്ചത്

Australia Women, India Women, India Women vs Australia Women Second ODI, ഇന്ത്യ വുമണ്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ വുമണ്‍
രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 18 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (09:41 IST)
India Women

India Women vs Australia Women: ഓസ്‌ട്രേലിയ വുമണ്‍സിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ വുമണ്‍സിനു 102 റണ്‍സ് ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ വുമണ്‍സ് 49.5 ഓവറില്‍ 292 നു ഓള്‍ഔട്ട് ആയി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ വുമണ്‍സിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ് 190 ല്‍ അവസാനിച്ചു.

ഓപ്പണര്‍ സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ സെഞ്ചുറി കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യ വുമണ്‍സിനു മികച്ച സ്‌കോറിലേക്ക് എത്താന്‍ സാധിച്ചത്. 91 പന്തില്‍ 14 ഫോറുകളും നാല് സിക്‌സുകളും സഹിതം 117 റണ്‍സെടുത്ത മന്ദാനയാണ് കളിയിലെ താരം. ദീപ്തി ശര്‍മ 53 പന്തില്‍ 40 റണ്‍സെടുത്തു.

ബൗളിങ്ങില്‍ ക്രാന്തി ഗൗഡ് 9.5 ഓവറില്‍ 28 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ ജയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായി. ദീപ്തി ശര്‍മയ്ക്കു രണ്ട് വിക്കറ്റ്. രേണുക സിങ്, സ്‌നേഹ് റാണ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, രാധ യാദവ് എന്നിവര്‍ക്കു ഓരോ വിക്കറ്റ്.

അന്നബെല്‍ സതര്‍ലാന്‍ഡ് (42 പന്തില്‍ 45), ഏലിസ് പെറി (61 പന്തില്‍ 44) എന്നിവര്‍ ഓസീസിനായി പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 1-1 എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോള്‍. 20 നു നടക്കുന്ന അവസാന മത്സരം ഇരു ടീമുകള്‍ക്കും നിര്‍ണായകം. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ എട്ട് വിക്കറ്റിനു ജയിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :