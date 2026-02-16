തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

നിനക്കൊന്നും ക്യാച്ച് പിടിക്കാനറിയില്ലെ, ഇഷാനോടും കുൽദീപിനോടും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഹാർദ്ദിക്

മത്സരത്തിനിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക് ചൂടാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

T20 World Cup 2026: Hardik Pandya Fumes at Ishan Kishan and Kuldeep Yadav After Dropped Catches
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:54 IST)
ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ പോരാട്ടങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ആരാധകര്‍ക്ക് ആവേശത്തിനപ്പുറം വൈകാരികമായും പ്രധാനമായ പോരാട്ടമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ മൈതാനത്ത് വൈകാരികമായി താരങ്ങള്‍ പെരുമാറുന്നതും എതിര്‍ ടീമുമായി കൊമ്പുകോര്‍ക്കുന്നതും സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്സരത്തിനിടെ സഹതാരങ്ങളായ ഇഷാന്‍ കിഷനും കുല്‍ദീപ് യാദവിനും എതിരെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടറായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. പാകിസ്ഥാന്‍ ബാറ്റിംഗിനിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെ ബോളില്‍ ക്യാച്ചിംഗ് അവസരങ്ങള്‍ പാഴാക്കിയതിലാണ് താരം ക്ഷുഭിതനായത്.


തുടര്‍ച്ചയായുണ്ടായ ഫീല്‍ഡിംഗ് പിഴവുകളാണ് ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
വിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ട പന്തുകളിലെ ക്യാച്ച് അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഇഷാനെയും കുല്‍ദീപിനെയും ഹാര്‍ദ്ദിക് ശകാരിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ ചൂടില്‍ന്‍ ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോള്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് സഹതാരങ്ങളോട് പുലര്‍ത്തുന്ന പെരുമാറ്റം ശരിയല്ലെന്നാണ് ചില ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. മത്സരത്തിനിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക് ചൂടാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ 61 റണ്‍സിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയെങ്കിലും, ഫീല്‍ഡിംഗിലെ പിഴവുകളും ടീമിലെ മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങളുടെ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളും വരും മത്സരങ്ങളില്‍ ടീമിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകര്‍.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :