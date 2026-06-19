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മമ്മൂട്ടി ആരാധകരെ.. ശാന്തരാകുവിൻ: സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ടീസർ വേറെ വരും, ഉറപ്പ് നൽകി D 55 സംവിധായകൻ
ടൈറ്റില് അനൗണ്സ്മെന്റ് വീഡിയോയില് പക്ഷേ മമ്മൂട്ടിയില്ലാത്തത് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
അമരന് എന്ന സൂപ്പര് ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ധനുഷിനെ നായകനാക്കി രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു. സിനിമയില് ഒരു പ്രധാനകഥാപാത്രമായി മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നുവെന്നതായിരുന്നു ഇതിനൊരു കാരണം. പേരന്പിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തമിഴിലെത്തുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ടൈറ്റില് അനൗണ്സ്മെന്റ് വീഡിയോയില് പക്ഷേ മമ്മൂട്ടിയില്ലാത്തത് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഓം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ 2 ഭാഗങ്ങളിലാകും വരുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് അനൗണ്സ്മെന്റ് നല്കിയത്. ഓം ചാപ്റ്റര് 1, ഉധിരം: ദ ബ്ലഡ് വുഡ് എന്നാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നല്കിയ പേര്. രണ്ടര മിനിറ്റില് അധികം നീണ്ടുനിന്ന വീഡീയോയില് പക്ഷേ ധനുഷിനെ മാത്രമായിരുന്നു കാണിച്ചത്. ഇതോടെ മമ്മൂട്ടി എവിടെ എന്ന ചോദ്യം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയര്ന്നെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടര് ടീസര് പ്രത്യേകം ഇറക്കുമെന്നതാണ് സംവിധായകന് നല്കുന്ന മറുപടി.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് മമ്മൂട്ടി എവിടെ എന്ന ചോദ്യം ഉയര്ന്നതോടെയാണ് സംവിധായകന് ഇത് സംബന്ധിച്ച സൂചന നല്കിയത്. ധനുഷിന്റെ വണ്ടര് ബാര് ഫിലിംസ്. ആര് ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസുമായി സഹകരിച്ചാണ് പാന് ഇന്ത്യന് സിനിമയൊരുക്കുന്നത്. ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ സായ് പല്ലവി, ശ്രീലീല എന്നിവരും സിനിമയില് മറ്റ് പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലാകും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുക.