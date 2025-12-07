ഞായര്‍, 7 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

ഖലീഫയിൽ മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലിയായി മോഹൻലാലെത്തും, സർപ്രൈസ് പൊട്ടിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്

Mohanlal, Mambarakkal Ahmed Ali,Khalifa Movie, Prithviraj,മോഹൻലാൽ,മമ്പറയ്ക്കൽ അഹ്മദ് അലി,ഖലീഫ
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 7 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:01 IST)
പൃഥ്വിരാജ് ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഖലീഫ. മലയാളത്തില്‍ മാസ് സിനിമകളൊരുക്കി ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്യാങ്ങ്സ്റ്റര്‍ ത്രില്ലറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ ഗ്ലിമ്പ്‌സ് വീഡിയോ പൃഥ്വിരാജിന്റെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ പുറത്തുവിട്ടപ്പോള്‍ വലിയ സ്വീകരണമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ഈ വീഡിയോയില്‍ പൃഥ്വിയുടെ കഥാപാത്രമല്ലാതെ മുംബൈ അധോലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച മാമ്പറയ്ക്കല്‍ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി പരാമര്‍ശമുണ്ടായിരുന്നു.


വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത് മുതല്‍ ആരായിരിക്കും മാമ്പറയ്ക്കല്‍ അഹമ്മദ് അലിയെന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ റോളില്‍ നടന്‍ മോഹന്‍ലാലാകും എത്തുക എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയാണ് ഈ സര്‍പ്രൈസ് പുറത്തുവിട്ടത്. ആദ്യഭാഗത്തില്‍ പൃഥ്വിരാജ് നായകനും രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലും പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുമെന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

പോക്കിരിരാജയ്ക്ക് ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഖലീഫ. അതേസമയം എമ്പുരാന്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൃഥ്വിരാജ്- മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നിവര്‍ ഒന്നിക്കുന്നത്. 2026 ഓണം റിലീസായാകും ഖലീഫ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. ചിത്രത്തില്‍ ആമിര്‍ അലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :